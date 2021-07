Graziani: "Se Osimhen segue Spalletti quest'anno può fare 30 gol!"

Francesco Graziani, campione del mondo con l'Italia nel 1982, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' su Radio Kiss Kiss Napoli: "Io gli voglio bene a Spalletti ma non mi dà retta quando dico le cose. Doveva dire semplicemente che sul mercato non può metterci bocca e che allena solo quelli che gli mettono a disposizione. Spalletti sui rinnovi di contratto ci può fare poco, le situazioni di Koulibaly e Insigne non dipendono da lui. Osimhen? Se capisce che i rimproveri e gli stimoli che gli riserverà Spalletti sono positivi diventerà un crack, altrimenti no. Con Spalletti Osimhen può fare 30 gol".