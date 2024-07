Graziani: "Se questo giocatore va da Conte, raddoppia il suo valore"

Francesco Graziani, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “Kvaratskhelia in mezzo al campo non mi piace, se fossi in Conte chiederei un sacrificio a De Laurentiis, vale a dire di prendergli Chiesa che puoi prenderlo a prezzo basso. Se lo rispolveri un po’ gli raddoppi la valutazione. Mi fido di Conte che è bravo, lo stimo molto.

Lukaku? M’è sempre piaciuto, la Roma senza di lui non sarebbe arrivata sesta. E’ uno che copre la palla, fa salire la squadra, fa a sportellate. Certo non è più il primo Lukaku dell’Inter, ma con Conte può ritrovare entusiasmo e spirito di sacrificio. Lui stima molto Conte e Conte stima molto Lukaku e se viene a Napoli perde anche qualche chiletto. Spinazzola è una scommessa che era giusto fare, ritroverà l’entusiasmo in una squadra nuova ed aveva voglia di cambiare aria. Son convinto che farà bene”.