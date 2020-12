Graziani: "Sembrava avessero tutti la febbre, ieri il Napoli più brutto! Inutile piangersi addosso..."

Francesco Graziani, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Ho visto il Napoli più brutto della stagione, non si è salvato nessuno. Sembrava che avessero tutti la febbre a 38°, tutti lenti, compassati. Non bisogna sempre piangersi addosso dicendo cosa manca adesso, perché mai come in questa stagione il Napoli ha delle alternative importanti da mettere in campo. Torino? Se il Napoli fa l'errore di guardare la classifica è un problema serio perché il Torino ha dei valori".