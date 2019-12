Graziani sicuro: "Per Ancelotti è un toccasana andare all'Everton"

L'ex giocatore del Torino Ciccio Graziani ha commentato nella trasmissione" Maracanà" in onda su Tmw Radio l'imminente futuro di Ancelotti all'Everton: "E' un toccasana andare all'Everton, c'è rimasto male dell'esonero. Avrebbe sofferto, pensava di fare qualcosa di diverso. Voleva tornare in Inghilterra perché lì si è trovato bene. Aveva voglia di rivincita, per rimettersi in un mondo che lo appassiona e gli piace la sfida dell'Everton e il suo progetto. Magari il prossimo anno potrebbe cercare di far diventare ancor più competitiva questa squadra".