Graziani: “Spalletti non c'ha capito niente. Non si possono lasciare Osimhen e Fabian in panchina”

Nel corso di ‘Tiki Taka - La Repubblica del pallone’, trasmissione in onda su Italia 1, Ciccio Graziani ha commentato il pareggio del Napoli contro il Cagliari: “Spalletti non c’ha capito niente! Non si possono lasciare Osimhen e Fabian Ruiz in panchina, non esiste. Sono tre mesi che Osimhen non gioca e lo lasci in panchina? Faccio i complimenti al Cagliari per la partita che ha fatto, ma stasera Spalletti se l’è incartata da solo".