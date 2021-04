Graziani sta con Gattuso: "Fossi il Napoli terrei lui. Fonseca? Soluzione buona"

Francesco Graziani, ex calciatore e allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "La strada della rincorsa del Napoli al posto Champions passa dalla sfida contro la Juventus, ma vedo gli azzurri avvantaggiati sulle altre contendenti al quarto posto. Nessuno sta meglio del Napoli adesso. Fonseca? Si sta dimostrando un ottimo tecnico. Non sono i tecnici che ti fanno vincere i campionati, ma i calciatori. Fonseca parla più lingue, ha avuto esperienza all'estero, in Italia si è già fatto la corazza perché a Roma ci sono le stesse pressioni di Napoli. Potrebbe essere una soluzione buona, ma se io fossi il Napoli mi terrei stretto Gattuso".