Graziani stronca Inter e Napoli: "Campionato finito, Juve senza avversarie"

L'ex calciatore del Torino, Ciccio Graziani, ha rilasciato alcune dichiarazioni a Microfono Aperto, programma in onda sulle frequenze di Radio Sportiva. Queste le sue parole: "In questa prima parte della stagione ho visto tantissime partite, soprattutto quelle delle tre big, Juventus, Inter e Napoli. La mia paura è che il campionato sia già finito. La Juventus mi sembra destinata a vincere il suo ennesimo Scudetto, non vedo avversarie in grado di tenerle testa"