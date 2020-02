Graziani su Allan: "Avrei mortificato calciatore negli spogliatoi e non in conferenza stampa"

“Gol come Mertens? Li facevo anch’io! Ma in allenamento…”. Scherza così Ciccio Graziani, che commenta ai microfoni di Radio Marte il gol di Mertens a Cagliari: “Il ragazzo sta per raggiungere un grande record. Mertens è molto legato alla città, anche se quest’anno qualcosa si è un pochino rotto. Mi hanno fatto riflettere le parole di Gattuso, che ha detto ‘Peccato che ha 33 anni’. Questo mi sembra un ragazzino di 25 anni per la sua vivacità, forse però le parole di Gattuso mi fanno pensare che possa andare via.

Ho visto un Napoli in crescita, non ancora guarito del tutto la strada è quella giusta. Non capisco dove possa arrivare, penso che lottare per un posto in Europa League sarebbe già un grande passo visto le premesse”.

Su Allan: "Avrei preferito ci fosse una gestione interna della cosa. Magari lo avrei mortificato negli spogliatoi davanti ai compagni e non in conferenza stampa".