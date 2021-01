Graziani su Gattuso: "Con lo Spezia ha commesso un errore"

Francesco Graziani, allenatore, è intervenuto nel corso della trasmissione 'Radio Goal' in onda sulle frequenze di Radio Kiss Kiss Napoli: "Il Napoli è in difficoltà, un po' per gli infortuni e un po' per altre situazione. Non è in un buon momento.

Petagna? La scelta di lasciarlo fuori con lo Spezia da subito può essere catalogata come un errore da parte di Gattuso. Quando c'è la possibilità, Petagna va fatto giocare. Ora c'è la Fiorentina, se il Napoli dovesse batterla cambierebbe il momento".