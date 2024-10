Guardiola: “Messi è il giocatore più forte di tutti i tempi”

Lionel Messi è il più grande calciatore di tutti i tempi. Il parere è di parte, ma pur sempre autorevole. A darlo è stato Pep Guardiola ospite di Fabio Fazio a Che tempo che fa su Discovery+: "Bisogna conoscerlo. Per me è facile dire che è il giocatore più forte di tutti i tempi, ma le stelle si sono unite in quel momento.

Il più forte? Forse è una mancanza di rispetto per Pelé e Maradona, però per me sì. Non ho mai visto uno così in allenamento, non si poteva immaginare che tenesse questa continuità per 15-20 anni. Quando lo vedi da vicino, pensi a Tiger Woods o Michael Jordan: siamo stati fortunati a essere contemporanei di questi personaggi. Quel Barcellona mi fa pensare a La Grande Bellezza di Sorrentino".