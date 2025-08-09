Guardiola: "Un po' strano vedere De Bruyne al Napoli, ma farà bene. Su Conte..."

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di DAZN ha spiegato che effetto gli faccia vedere Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli: "È un po' strano devo dire, ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Vogliamo che quest'esperienza in Italia vada bene e con un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto, non adesso ma di tutti i tempi... Sicuramente imparerà e farà delle cose buone. Mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli che si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli''.