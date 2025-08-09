Guardiola: "Un po' strano vedere De Bruyne al Napoli, ma farà bene. Su Conte..."

Guardiola: "Un po' strano vedere De Bruyne al Napoli, ma farà bene. Su Conte..."
Oggi alle 00:30
di Davide Baratto

Pep Guardiola, allenatore del Manchester City, ai microfoni di DAZN ha spiegato che effetto gli faccia vedere Kevin De Bruyne con la maglia del Napoli: "È un po' strano devo dire, ma tutti noi e tutta la famiglia City gli vogliamo tanto bene. Vogliamo che quest'esperienza in Italia vada bene e con un allenatore fortissimo, uno dei più bravi in assoluto, non adesso ma di tutti i tempi... Sicuramente imparerà e farà delle cose buone. Mi auguro per lui, Michelle e i suoi figli che si trovino benissimo in Italia e soprattutto a Napoli''.