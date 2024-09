Gubbio, il ds svela: “Contratto Iaccarino a 9 minuti dal gong! Era la nostra priorità assoluta”

Alessandro Degli Esposti, direttore sportivo del Gubbio, in conferenza stampa ha analizzato il mercato dei rossoblu, come riporta GubbioFans.it: "Sapevo che dovevamo ricostruire una squadra perciò avevo bisogno di tempo per costruire un organico valido ma allo stesso ambizioso. Sapevo da subito che dovevo costruire una squadra più ambiziosa possibile. Poi ovviamente sarà il campo a farci capire quali sono le nostre reali qualità e potenzialità. Però credo che abbiamo fatto il massimo per attrezzarci per competere in un campionato con il coefficiente di difficoltà molto alto. Non nascondo che è stato un mercato più difficile per me quest'anno rispetto agli anni precedenti.

Un mercato particolare, statico, così che le operazioni sono state fatte all'ultimo momento. Però posso sottolineare che abbiamo preso i calciatori che ci eravamo prefissati all'inizio, posso dire senza dubbio che in rosa ci sono calciatori che ci possono dare una mano nell'immediato e ci posso garantire un futuro roseo, in quanto credo che possano fare bene anche in categoria superiore.

Abbiamo rispettato le direttive della società, nel senso che abbiamo abbassato l'età media della squadra e abbiamo cercato di capitalizzare di più rispetto al recente passato. Abbiamo centrato tutti gli obiettivi e le aspettative della società. In questo c'è stata la grande disponibilità e passione del presidente Notari, ed in questo la comunità eugubina deve esserne contenta.

L'operazione più difficile e più snervante é stata quella di Iaccarino perché era la priorità assoluta sia per me che per l'allenatore Taurino: abbiamo depositato il contratto solo a nove minuti dal termine del mercato".