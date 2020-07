Guerini: "A Napoli poteva succedere il patatrac, ma Gattuso ha trasmesso i suoi valori"

Vincenzo Guerini, ex azzurro e ora allenatore, è intervenuto nel corso del 'Radio Goal', trasmissione in onda su Radio Kiss Kiss Napoli: "Il merito di Gattuso è stato quello di ricompattare una situazione non facile. Quand'è andato via Ancelotti, c'era maretta intorno al Napoli. Credo che Gattuso abbia preso in mano una patata molto bollente. A Napoli poteva succedere il patatrac e buttare via la stagione. Invece ha trasmesso i suoi valori alla squadra, gli stessi che metteva lui in campo. La sua conferma è meritata".