Guerini: "Solo Conte potrebbe rivitalizzare un talento come Chiesa"

vedi letture

Vincenzo Guerini, allenatore, ha rilasciato un’intervista a Radio Goal, in diretta su Kiss Kiss Napoli: “La prima gara dell’anno è sempre difficile perché può esserci un po’ di distrazione, c’è sempre il pericolo di qualche appannamento che puoi pagare caro. Con Conte però credo che le distrazioni siano vietate. Avere un allenatore come lui, per un calciatore, è un grandissimo vantaggio.

Palladino ha metodologie diverse, ma sta dimostrando di avere una notevole personalità e dietro quella faccia da ragazzino c’è tanta personalità. Chiesa al Napoli? Stava per diventare un grandissimo giocatore, poi s’è perso per strada e non so se è successo per il suo carattere. Se c’è un allenatore che può raddrizzarlo quello è solo Antonio Conte”.