Guerini sul rinnovo di Mertens: "Ha fatto il massimo a Napoli, bisogna capire gli stimoli"

Ghiotta occasione per il Napoli domani sera in campionato contro il Brescia, penultimo in classifica. Ma i partenopei non devono pensare troppo alla supersfida della prossima settimana in Champions contro il Barcellona: "Per la squadra di Lopez ora sono tutte decisive, mentre il Napoli dal punto di vista del carattere si avvicina alla miglior forma in vista del Barça", dice a Tuttomercatoweb.com Vincenzo Guerini ex di Brescia e Napoli. "I lombardi devono tentare il miracolo ma anche per il Napoli inizia la fase decisiva della stagione e i passi falsi sono proibiti. Sono tutte partite da dentro o fuori".

Parlando di mercato per Mertens è giusto far di tutto per prolungargli il contratto? "In generale sono contrario a tenere i giocatori se non sono loro a volerlo. Credo che Mertens abbia fatto il massimo e più di così non possa fare. Dipenderà da cosa gli puoi costruire intorno. Bisognerebbe sapere anche quanti stimoli ha ancora e quali sirene ci sono in questo momento".