Guerini: "Vecino può essere il Perrotta di Spalletti"

Vincenzo Guerini, ex allenatore del Napoli e club manager della Fiorentina, è intervenuto ai microfoni di 'Radio Goal' su Kiss Kiss Napoli: "Cosa dovrà intentarsi Spalletti viste gli infortuni e le assenze nel Napoli? Mi pare che Spalletti a Roma si era inventato Totti centravanti senza una vera punta facendo il più bel calcio di quel periodo in Italia. Sicuramente al tecnico del Napoli non gli mancano le idee, però c'è da dire che in Serie A gli altri allenatori dopo un po’ ti trovano delle contromisure.

Vecino? E’ un incursore di centrocampo, può fare molto comodo al Napoli. Può essere simile a Perrotta, entra in area di rigore quando meno te l’aspetti. Se guarito è sicuramente un buon acquisto, ho un ottimo suo ricordo quando era a Firenze”.