Guerriglia a Napoli, Min. Abodi attacca Ceferin: "Un autogol le sue parole sui tifosi tedeschi"

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport dopo il caos di ieri a Napoli, rispondendo duramente anche al presidente della UEFA

TuttoNapoli.net

Il ministro dello Sport, Andrea Abodi ha parlato a Sky Sport dopo il caos di ieri a Napoli, rispondendo duramente anche al presidente della UEFA Aleksander Ceferin, che nei giorni scorsi aveva criticato le autorità italiane minacciando di non far giocare più partite nel capoluogo campano: "Era talmente grave e talmente annunciata come cosa che dico che condividendo a pieno le scelte fatte di concerto con il ministro Piantedosi, sono rimasto non poco sorpreso dalla dichiarazioni di Ceferin. Credo nella differenza di ruoli, nella collaborazione e nel rispetto dei ruoli.