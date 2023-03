Divieto di trasferta a Napoli per i residenti a Francoforte, Ceferin: "Situazione è intollerabile"

La UEFA prende posizione contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la trasferta ai tifosi dell'Eintracht residenti a Francoforte.

La UEFA prende posizione contro la decisione del Prefetto di Napoli di vietare la trasferta ai tifosi dell'Eintracht residenti a Francoforte. E lo fa tramite il suo presidente, Alexander Ceferin: "Dobbiamo dire che se succede qualcosa del genere, non si può giocare lì. È semplice: cambieremo le regole. Non va bene che le autorità italiane decidano che i tifosi tedeschi non sono ammessi. Questa situazione è intollerabile. Abbiamo urgente bisogno di fare qualcosa al riguardo perché la decisione delle autorità è assolutamente sbagliata".