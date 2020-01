Guido Clemente di San Luca: "Fischierò Sarri, ma non ha tradito Napoli! ADL lo mandò via..."

A Radio Marte nel corso di Marte Sport Live è intervenuto il professore, grande giurista, Guido Clemente di San Luca: "Domenica farò il mio dovere di cittadino e quindi andrò al San Paolo a vedere Napoli-Juve. Quando entrerà in campo Sarri, manifesterò il mio disprezzo e quindi fischierò e urlerò. Ho letto che il corriere dello sport, l’entourage del Napoli avrebbe chiesto a Sarri di tornare a Napoli, ma si tratta di cose su cui non posso parlare perché non so se sia vero o meno. Il dato certo è che Sarri non è andato via da Napoli per sua volontà, ma è stato De Laurentiis a mandarlo via. Sarri ha quindi tradito se stesso andando alla Juventus perché voleva conquistare il palazzo, non ha tradito Napoli, quello lo ha fatto Higuain”.