Guido Clemente di San Luca scrive ad ADL: "Vede, caro Presidente..."

"Vede, caro Presidente, lo slogan urlato dagli ultras «Napoli siamo noi» è una clamorosa, autentica, sonora sciocchezza".

Guido Clemente di San Luca, Ordinario di Diritto Amministrativo all'Università della Campania Luigi Vanvitelli, ha scritto una lunga lettera al presidente Aurelio De Laurentiis.

"Sabato avevo scritto il pezzo che segue. Ho scelto di non pubblicarlo prima della partita col Milan, soprattutto per evitare di alimentare le polemiche, e un po’ anche per scaramanzia. Eccolo.

“ Quando mia moglie (dolcissima e preziosa ‘badante digitale’ del sottoscritto) ha scoperto, mentre lo stava facendo on-line, che a me abbonato il biglietto per il ritorno di Champions col Milan costava 189 €, ha detto che le sembrava immorale. Eh sì, perché per i catto-comunisti come noi – che certo non viviamo di stenti, ma, campando di stipendio, non navighiamo nell’oro – (vituperati dal Presidente, perché a suo dire «invidiosi») quei soldi ben potrebbero (e dovrebbero) esser spesi in opere di bene.

Ecco spiegata nel modo migliore la ‘malatia’. È stato sufficiente incrociare il mio sguardo e lei ha cliccato per pagarlo. È qui che sta la ragione della drammatica contraddittorietà fra un modo d’intendere la vita che (non invidiamo, ma) disprezziamo e la passione infinita per l’azzurro. Sulla quale si gioca per far soldi, indispensabili per competere in un sistema che ha mercificato tutto.

Allora si capisce che richiamare i natali fra Torella dei Lombardi e Torre Annunziata non appare sufficiente per dimostrare la capacità di rappresentare un popolo – quello azzurro e quello di Partenope –, al di là dell’essere tifoso del Napoli. La questione non è se si tifa o no, bensì se si è esponenziali o meno di una comunità territoriale.

Se lo si fosse veramente, non ci si proporrebbe la trasformazione dello stadio in un teatro di prosa; si cercherebbe una soluzione per isolare i delinquenti, senza trasformare un bene popolare in un bene di lusso, da godersi soltanto per l’élite; si gestirebbe il costo dei biglietti in maniera più sensibile ai ceti meno abbienti, che costituiscono l’anima profonda della città, e del tifo per la squadra. E poi, più in generale, si riterrebbe che Uefa e F.I.G.C. andrebbero sì riformate, eccome!, ma in senso democratico, non nella prospettiva di impedire che nella massima serie giungano, per meriti sportivi, squadre prive di appeal, con solo «2000 tifosi»; o di evitare che ai quarti di una competizione europea si scontrino squadre dello stesso Paese.

La battaglia per la legalità è tutt’uno con quella per combattere le disuguaglianze. Si possono lodevolmente tenere i bilanci in perfetto ordine. Il fatto, però, di tenerli così perché è funzionale all’obiettivo di far danari, se pur pienamente legittimo, non mette sol per questo nella condizione di essere rappresentativo di un popolo. Ma, tant’è!

Siamo circondati da una tal quantità d’immondizia che pare quasi doveroso considerare modello chi semplicemente si limita a rispettare le regole. Quanto si sta facendo nei media per nascondere l’indignazione dovuta verso la Juventus finisce per consentire di celebrare quale esempio virtuoso chi fa normalmente il suo dovere. Chest’è… Beati monoculi in terra caecorum!!!».

Non l’ho voluto pubblicare, nella speranza che la sfida ai rossoneri andasse bene. E invece s’è trasformata addirittura in una masochistica volontà di autodistruzione, un vero e proprio cupio dissolvi incomprensibile ai più. Se, infatti, è vero che la lotta intestina fra gli ultras (perché, a dispetto del fazioso racconto di certa stampa, di questo s’è trattato: sostanzialmente una deprecabile scazzottata fra due gruppi di ultras in curva B) rassomiglia molto al marito che si taglia il pene per far dispetto alla moglie. Lo è altrettanto che la rigida autoreferenzialità del Presidente – il quale persevera nel dimostrarsi privo della sensibilità necessaria per comprendere una città che sempre più esibisce di percepire a lui estranea, diffusamente ricambiato – sfocia indiscutibilmente in autolesionismo. Qualcuno, cogliendo nel segno, ha scritto «Il patron sta usando il pugno duro e gli ultras stanno rispondendo con la stessa moneta. Risultato? Ci perde il Napoli ”.

Perché, vede, caro Presidente, quando un mese fa è intervenuto al convegno presso la Vanvitelli – prendendo la scena con la consueta brillante performance (che ha distolto l’attenzione dal serio tema oggetto di studio) – rivolgendosi soprattutto a me, ha mostrato di non aver ben colto il significato di ciò che scrivo da tempo. Avrà notato – spero – che sono rimasto defilato, limitandomi a darle il benvenuto con gentilezza e discrezione. E ringraziandola per aver accolto l’invito del Direttore del Dipartimento. Ricevendo, peraltro, una risposta poco affettuosa, per usare un eufemismo (e in romanesco).