Gutierrez a DAZN: "Importante giocare titolare, sento la fiducia di compagni e staff"

Oggi alle 14:45Le Interviste
di Antonio Noto

Nel pre-partita di Bologna-Napoli, l'esterno azzurro Miguel Gutierrez è intervenuto ai microfoni di DAZN.

E' la tua seconda  gara da titolare. "Per me è molto importante giocare titolare. Squadra e staff mi danno fiducia per esprimermi al meglio. Il nostro staff ci mette nelle condizioni migliori per rendere al massimo in campo”.