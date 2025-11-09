Il doppio ex Savoldi: "Problema gol? Normale assestamento dopo due infortuni importanti"

Oggi alle ore 15:00, nel programma dell'11^ giornata di Serie A, si affrontano al Dall'Ara il Bologna e il Napoli in una delle sfide di alta classifica del nostro campionato. In vista del match Il Resto del Carlino ha intervistato il doppio ex Beppe Savoldi, che ha giocato da attaccante per entrambe le due compagini. Ha detto Savoldi: "Il Napoli non segna da due partite, ma sono scosse di assestamento normali per una squadra che deve trovare nuovi equilibri, senza Lukaku e poi De Bruyne. Non è facile. Il Bologna sta bene di gambe e di testa, non si vede spesso dominare una partita in dieci contro undici, come successo contro il Brann giovedì".

Prosegue e conclude quindi nelle sue riflessioni Savoldi: "Certo, i valori tecnici contano e il Napoli è campione d'Italia, ma il Bologna vive un buon momento sul lato mentale e non ha niente da perdere. La spensieratezza potrebbe far pendere l'ago della bilancia dalla parte rossoblù. Oggi il Bologna è una realtà del calcio italiano, può puntare ai primi quattro posti. Il Napoli invece non deve specchiarsi sulla vittoria dello Scudetto". Ultimissime riflessioni dedicato al più fresco ex del match, Beukema: "Io non andai al Napoli pensando all'ingaggio, così come oggi non sceglierei l'Arabia Saudita per soldi".