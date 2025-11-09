L'interista Amadeus: "Conte furbissimo, litigò con Dumfries e Lautaro per spezzare ritmo Inter"

Nel corso dell'intervista rilasciata alla nostra redazione, il noto conduttore tv e grande tifoso interista Amadeus si è soffermato anche sulla questione legata ad Antonio Conte e Beppe Marotta, protagonisti di uno scambio di battute polemiche nel post gara del "Maradona" dopo la sfida fra Napoli e Inter concluso con il successo per 3-1 dei partenopei.

A proposito di Marotta: vista questa sua stima, l'hanno infastidita le parole di Conte che ha punzecchiato il presidente nerazzurro? "Conte è un allenatore di grande esperienza e di conseguenza anche estremamente furbo. Pensate alla partita di Napoli: nel secondo tempo l'Inter era del tutto in grado di andare a riprendere gli azzurri. Proprio lì Conte ha litigato con Dumfries, poi con Lautaro. Quella confusione per me ha spezzato il ritmo dell'Inter, che è caduta nel tranello. Non devi pensare all'allenatore avversario in quei momenti, ma soltanto a pareggiare la partita. Quello è mestiere. Conte è bravo, esperto, con una squadra che può difendere lo Scudetto, ma anche furbo. Non mi sorprende ed è normale, fa parte del calcio. Lo faceva da noi anche Mourinho: sono allenatori che leggono la partita e sanno quando intervenire per interrompere un certo tipo di flusso".