Come finirà Bologna-Napoli? I pronostici di Zazzaroni, Cruciani e Sabatini
Cresce la febbre per Bologna-Napoli, in programma oggi alle 15:00 al Dall'Ara, e i big del giornalismo sportivo si sbilanciano con i loro pronostici. Intervenuto ai microfoni di "Numer 1 Podcast", il direttore del Corriere dello Sport, Ivan Zazzaroni, ha espresso un risultato al cardiopalma. "Bologna-Napoli? Dico 2-2 con il cuore che va a mille. Segna Orsolini," ha dichiarato Zazzaroni, prevedendo una gara ricca di reti ed emozioni.
Pronostici diversi, invece, quelli formulati dagli altri colleghi. Sandro Sabatini è più pessimista sulle sorti azzurre, pronosticando un netto 2-0 in favore del Bologna, con l'attaccante Castro come marcatore decisivo. Più ottimista, invece, Giuseppe Cruciani, che vede la vittoria del Napoli per 2-1, confidando nel ritorno al gol di Rasmus Hojlund.
Serie A Enilive 2025-2026
|VS
|Bologna
|Napoli
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro