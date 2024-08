Hajduk, l'appello di Gattuso ai tifosi: "Fischiate dopo il 90', voglio un inferno allo stadio"

Prima dell'esordio in campionato, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, chiamando a raccolta i propri tifosi.

Questa sera alle 21 l'Hajduk di Spalato affronterà lo Slaven Belupo, per la partita d'esordio in campionato nella stagione 2024/25 del club croato. Nella giornata di ieri, il tecnico Gennaro Gattuso ha parlato in conferenza stampa, chiamando a raccolta i propri tifosi, per far loro capire l'importanza del sostegno per i giocatori in campo.

Ecco le parole dell'ex allenatore del Napoli: "Chiedo aiuto non solo alla Torcida (la curva dell'Hajduk, n.d.r.), ma a tutta la gente dello stadio, per far sentire l'avversario in un vero inferno. Se giochiamo una brutta partita, fischiate dopo il fischio finale dell'arbitro. Voglio che lo stadio sia caldo durante la partita".

L'ex centrocampista: "Ci siamo preparati per le due formazioni con le quali solitamente gioca lo Slaven Belupo. Loro sono forti fisicamente, hanno una certa somiglianza con il Ružomberok che abbiamo affrontato, giocano spesso con palloni lunghi. Abbiamo fatto una video-analisi della loro filosofia prima dell'allenamento di oggi, penso che dipenderà dunque tutto da noi domani".

Nella sua nuova avventura in Croazia, Gattuso ha già ottenuto un primo risultato: quello di superare il secondo turno di qualificazione in Conference League, superando nel doppio confronto l'HB Tórshavn, club delle Isole Far Oer: 2 a 0 nel match d'andata, 0 a 0 nel ritorno.