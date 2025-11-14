Hamsik: "A Brescia mille tifosi allo stadio, a Napoli solo per la mia presentazione"

Ricordi sempre vivi, accesi, pensando al Napoli, alla sua carriera, alla bellezza della città. Marek Hamsik, ex centrocampista e capitano del Napoli, ha rilasciato un'intervista a Move Media in cui ha parlato proprio del suo rapporto con la città negli anni vissuti da calciatore: "Camminare da capitano era bellissimo, anche se un po' difficile. Lì tutti ti conoscono, dai bambini ai nonni. Tutti ti conoscono, tutti sanno del Napoli, dei calciatori del Napoli perché loro vivono di calcio. Ho provato sensazioni forti già quando sono arrivato il primo giorno lì per la mia presentazione a 20 anni, quando non ero una star, nessuno di speciale.

Vennero più di 1000 ultras per vedere me e Lavezzi insieme. A Brescia allo stadio c'erano 1000 persone ed a Napoli c'erano al mio primo giorno per vedermi. Lì ho capito che Napoli è un posto diverso per il calcio, è una città speciale e per questo ci sono stato undici anni, perché ogni giorno ho sentito la passione, l'amore per me e per la maglia. Io vivevo fuori dalla città, vicino al centro sportivo. Tutti mi conoscevano ed era più facile uscire per una passeggiata", ha detto.