Hamsik: "Alcuni tifosi non mi riconoscono più, ma la cresta non mi manca". Poi un aneddoto

Immaginate la scena: Marek Hamsik gira per i mercatini di Magonza, un gruppo di tifosi macedoni gli si avvicina per chiedergli una foto. Ma non per scattarlo con lui, ma per farsela scattare. Nessuno l'aveva riconosciuto, ora che non ha più la cresta come ai tempi in cui era capitano del Napoli. A raccontarlo è stato l'ex centrocampista in un'intervista a Pravda:

"Loro mi hanno guardato increduli: com'è possibile?! E io ho risposto che ero suo compagno di squadra al Napoli. Non mi hanno creduto subito. Hanno dovuto cercarlo su Google. Poi abbiamo fatto una foto insieme... Non mi mancano i miei capelli. Mi appartenevano come giocatore, ma non come allenatore".