Hamsik: "De Bruyne sarebbe colpo eccezionale! McTominay? Siamo diversi"

Marek Hamsik parla di Scott McTominay e non solo. La Gazzetta dello Sport oggi in edicola riporta le parole dello storico capitano azzurro in vista della partita d'addio fissata per il 5 luglio a Bratislava: "Mi piace un sacco ma siamo diversi. Lui segna anche di testa, che a me riusciva poco.

De Bruyne? Sarebbe un colpo eccezionale. Porterebbe il suo straordinario talento, la sua esperienza. Strepitoso. Un fuoriclasse. Numero 17? Intanto bisogna vedere se Olivera gliela lascia... Io amo i centrocampisti che vanno in porta e anche quelli che creano assist, adoro Pedri. Qualcuno mi ha avvicinato a De Bruyne ma io sto tre gradini sotto di lui", un passaggio dell'intervista pubblicata dal quotidiano.