Hamsik dirigente del Napoli? L’entourage: “Tutto dipende solo da due persone”

TuttoNapoli.net

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

Martin Petras, membro dell’entourage di Marek Hamsik, ha parlato ai microfoni di Radio Kiss Kiss Napoli: “Hamsik dirigente del Napoli? E’ una bella idea e romantica, ma come ho già detto tutto dipende solo da due persone, ovvero da De Laurentiis e da Marek. Hamsik vuole un po’ riposarsi mentalmente e dedicarsi all’accademia, in più ha ricevuto una proposta per un ruolo in Nazionale e farà parte dello staff di Calzona".