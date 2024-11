Hamsik: "Napoli? Spero in un nuovo scudetto, Conte sta facendo benissimo"

vedi letture

Marek Hamsik ha giocato 520 partite con la maglia del Napoli, segnando 121 gol dal 2007 al 2019. L'ex centrocampista slovacco è ancora oggi molto amato in città e, in un'intervista rilasciata a La Repubblica, ha parlato della squadra partenopea: "Sta facendo benissimo, con Antonio Conte in panchina. Non è in Champions League perché paga gli errori della scorsa stagione. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo Scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata".