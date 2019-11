Hamsik spinge Zielinski: "Diventerà un campione. E' incredibile, uno dei migliori che ho visto"

Intervistato dalla redazione di Radio Punto Nuovo, Marek Hamsik ha rilasciato le seguenti dichiarazioni: "Zielinski? Gli manca pochissimo per diventare un campione. E' un ragazzo incredibile, con qualità importanti, uno dei migliori con il quale mi sia mai allenato. Contro l'Atalanta ha giocato una partita incredibile, ma forse gli manca ancora il gol. Non è mai stato un calciatore abituato a segnare tanto, quando si sbloccherà vedremo il calciatore che ho ammirato per tanti anni in allenamento e in alcune partite le scorse stagioni.

Lo Scudetto? Ci spero ancora e lo auguro alla città e ai miei compagni con tutto il cuore. Napoli è una piazza che merita di vincere il titolo, quando sarà festeggeremo tutti insieme".