Hamsik svela: "Allegri stravedeva per me, mi voleva al Milan e alla Juve"

L'ex capitano del Napoli Marek Hamsik ha rilasciato un'intervista al quotidiano Repubblica in cui si racconta partendo dal suo percorso per diventare allenatore.

"A giugno finirò il mio corso a Coverciano e a settembre spero di prendere il patentino. Mi entusiasma la carriera di allenatore,è il mio futuro. La panchina è stata un amore a prima vista".

Poi un retroscena sull'interesse del Milan: "Era il 2012, Allegri stravedeva per me, tant’è che poi provò a portarmi pure alla Juve. Non se ne fece nulla, ma non ho rimpianti".

Sulla Champions di quest'anno senza il Napoli: "Paga gli errori della stagione scorsa, ma in campionato sta facendo benissimo, con Antonio Conte. Seguo la Serie A e spero che gli azzurri possano arrivare fino in fondo, magari di nuovo allo scudetto, anche se per il momento la classifica è ancora parecchio equilibrata".