Hellas, Juric insiste: "Anche io oggetto di razzismo, ma su Balotelli non c'è stato niente"

Il sito ufficiale dell'Hellas Verona riporta le parole di Ivan Juric, tecnico degli scaligeri, dopo il successo contro il Brescia: "La vittoria? Siamo soddisfatti, li volevamo fortemente e li abbiamo ottenuti. Tantissimi fischi e sfottò nei confronti di un grandissimo giocatore, ma non c'è stato altro. Anche io ho preso tanti insulti negli anni, so cosa significa, ma oggi non c'è stato nulla. Sul perché della reazione dovete chiedere a lui. Quando ci saranno cori razzisti non avrò nessun problema a dirlo perché mi fanno schifo anche se provengono dai miei tifosi, ma oggi non ne ho sentito neanche uno. Non creiamo un caso dove non c'è, sarebbe una bugia!".