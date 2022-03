Herbers demolisce Higuain: "E' patetico, arrogante e negativo per i compagni ad ogni errore"

Fabian Herbers, giocatore dei Chicago Fire, ha criticato duramente Gonzalo Higuain, che ha affrontato nella prima giornata di campionato

Fabian Herbers, giocatore dei Chicago Fire, ha criticato duramente Gonzalo Higuain, che ha affrontato nella prima giornata di campionato: "È così patetico. Scambiare la maglia? Non voglio nulla da lui. Ovviamente la sua presenza in campo si sente ma è negativa per i compagni di squadra: ogni volta che qualcuno fa un passaggio sbagliato o non gli passa la palla, è sempre contrariato. È distruttivo, invece dovrebbe solo cercare di aiutare. È arrogante, il suo linguaggio del corpo è terribile. Non vorrei essere un suo compagno di squadra. Dovresti migliorarli, essere un leader. Sarà un lunghissima stagione per Miami se non cambierà".