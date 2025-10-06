Perinetti svela: "Conte manda i suoi collaboratori a osservare altri tecnici, anche in Serie D"

Lo storico dirigente Giorgio Perinetti, direttore generale dell'Athletic Palermo in Serie D, è intervenuto durante il Palermo Football Meeting a la Braciera in Villa, organizzato da Conference403 con patrocinio di ARS e del Comune di Palermo: "Chiunque può darci degli spunti. Faccio un esempio: Conte sembra un allenatore assoluto, che sa tutto lui. Poi però dice ai suoi collaboratori di andare a seguire qualche allenatore dell'Interregionale che ha idee nuove. E credo proprio che sia questo lo spirito giusto per affrontare il calcio".

Avete un giusto mix per far crescere i giovani da voi. "Si passa attraverso l'esperienza di alcuni calciatori per creare entusiasmo. Certamente sono dei riferimenti, soltanto avendoli agli allenamenti e per far vedere cosa hanno saputo fare, dando i giusti consigli per arrivare. C'è sempre la possibilità di migliorare".