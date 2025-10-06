Martino: "Attenzione all’esplosione di Hojlund, può insediare Lukaku"

vedi letture

Su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto il radiocronista di Radio CRC, Carmine Martino: "Il Napoli va nel secondo tempo della partita contro il Genoa dove si è vista un’altra squadra rispetto a quella del primo tempo. Qualche cambiamento, la strigliata di Conte e De Bruyne e Spinazzola che hanno fatto la differenza hanno permesso agli azzurri di conquistare i tre punti.

Hojlund più forte di Lukaku? Se dovesse continuare così, il danese può insidiare la titolarità di Lukaku senza pensarci due volte. La forza, la voglia e l’età di Hojlund possono far perdere peso alla presenza di Lukaku. Fabio Capello sostiene che Hojlund è uno dei più grandi talenti approdati nel nostro calcio e l’unico vero colpo di quest’estate. Uno come lui come fai a tenerlo fuori? Lukaku è stato fondamentale per il gioco del Napoli, ma la sua condizione fisica ha fatto perdere un po’ del talento del belga. Forse, McTominay con Lukaku trovava maggiore spazio, ma con Hojlund va bene lo stesso. Lukaku è ancora fermo ai box e non sappiamo quale sarà la sua condizione al suo rientro.

Il Napoli non ha problematiche sui centravanti poiché l'assenza di Lukaku non pesa negli equilibri offensivi della squadra azzurra. Hojlund sta facendo molto bene e c’è anche Lucca alle spalle che quando subentra in campo incide. Ieri l’italiano ha divorato un gol da una posizione impossibile ed è entrato nei meccanismi del Napoli. Lukaku sarà un ulteriore freccia nell’arco qualora dovesse tornare a disposizione di Antonio Conte. Avere tre centravanti come Hojlund, Lukaku e Lucca farebbe felice qualsiasi allenatore. L’intesa tra Hojlund e De Bruyne mi ricorda quella che aveva il belga con Haaland ai tempi del Manchester City".