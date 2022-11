Hernanes: "Se devo pensare ad un anti-Napoli vedo solo la Juve"

"Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno"

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Juventus-Lazio è stata la partita del Profeta Hernanes, doppio ex delle due squadre. Ai taccuini del Corriere dello Sport, il brasiliano esprime così le proprie considerazioni sul match andato in scena domenica a Torino: "Forse ci si poteva aspettare che sarebbe finita così. La Lazio è un'ottima squadra, ma era scarica. Il derby porta via troppe energie, dopo la vittoria con la Roma mi aspettavo un calo del genere. La Juve è tornata, ha vinto meritatamente. Ora credo che le altre debbano preoccuparsi".

Non necessariamente in ottica Scudetto, però: "È difficile, dipende tutto dal Napoli - osserva l'ex centrocampista -. Se dovesse continuare anche solo al 70% del potenziale espresso in questo avvio di stagione, credo non ce ne sia per nessuno. Però se devo pensare a un'anti-Napoli, vedo solo la Juve. Sei vittorie di fila senza subire gol sono tante, ora Allegri ha trovato la quadra e con i rientri di Chiesa, Pogba e Di Maria sarà ancora più forte".