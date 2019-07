Hernanes sicuro: "Icardi ha dimostrato una crescita incredibile. Napoli o Juve? Farebbe bene a chiunque..."

Intervistato in esclusiva da TMW Radio, Hernanes si esprime così sul caso Mauro Icardi, giocatore che è stato dichiarato pubblicamente fuori dal progetto interista da Antonio Conte e Beppe Marotta: "Il calcio è così. Mi aspetto che lui possa trovare il suo posto all'Inter o in un'altra squadra perché ha dimostrato una crescita incredibile: faccio il tifo per lui. Juve o Napoli? Lui continuerà a fare gol, quindi sarebbe un bene per qualsiasi squadra".