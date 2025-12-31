Hojlund, il riscatto è una formalità. Manna: "Il giocatore si considera del Napoli
TuttoNapoli.net
Giovanni Manna, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della situazione legata al riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.
Hojlund è stato un acquisto top da 50 milioni: l’idea è che i valori siano già cresciuti.
"Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza".
L’avete già riscattato?
"C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante".
Pubblicità
Le Interviste
Copertina Hojlund: "Ho voluto solo il Napoli! Mi ispiro a Lukaku e CR7. Conte? Incredibile. Sul futuro..." di Pierpaolo Matrone
Le più lette
Prossima partita
04 gen 2026 12:30
Serie A Enilive 2025-2026
Serie A Enilive 2025-2026
in onda su DAZN
|VS
|Lazio
|Napoli
In primo piano
Manna a sorpresa sul mercato: "Vogliamo alzare livello nel reparto offensivo! Kvara mai sostituito a dovere..."
Arturo MinerviniDa 0 a 10: la porcata del ‘decreto’ anti-Napoli, l’azione legale su Hojlund, la battaglia alle Tv di ADL e la novità su Lucca
Arturo MinerviniCremonese-Napoli 0-2, le pagelle: Hojlund inarrestabile, bene Politano-Spina! Premiata la scelta di Conte
Antonio NotoElmas: "Supercoppa bel regalo di Natale! Jolly? Non è semplice. Su Lukaku e lo scudetto 2023..."
© 2025 tuttonapoli.net - Tutti i diritti riservati
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
Parte del Newtwork di
24 Ore System è la concessionaria di pubblicità del Gruppo 24 ORE e di un selezionato gruppo di editori terzi presenti sul mercato italiano e internazionale, tra cui Tuttonapoli.net per cui gestisce in esclusiva gli spazi pubblicitari. Per informazioni: info.system24@ilsole24ore.com