Hojlund, il riscatto è una formalità. Manna: "Il giocatore si considera del Napoli

Giovanni Manna, ai microfoni del Corriere dello Sport, ha parlato della situazione legata al riscatto di Rasmus Hojlund dal Manchester United.

Hojlund è stato un acquisto top da 50 milioni: l’idea è che i valori siano già cresciuti.

"Non avevamo dubbi, a prescindere dai tempi di inserimento. Rasmus è determinante per i numeri e soprattutto per come cresce e recepisce gli input dell’allenatore. Questo fa la differenza".



L’avete già riscattato?

"C’è un obbligo in caso di Champions con un diritto. Il giocatore si considera del Napoli e il Napoli lo considera estremamente importante".