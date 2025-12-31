Malfitano: "Non vedo perché cedere Lucca, Lukaku al top solo la prossima stagione"

Il giornalista Mimmo Malfitano è intervenuto ai microfoni di Radio Marte nel corso di 'Forza Napoli Sempre': “Non ho mai visto un Napoli così bello come in Supercoppa dove per la prima volta ha pressato per 90′: per questo motivo, la condizione fisica non regge come possibile giustificazione per le prestazioni sottotono offerte nel recente passato dagli azzurri.

Calendario fitto? Non possiamo certo aspettarci - otto partite sullo stesso standard, è impensabile, ci possono essere défaillance ma continuo a vedere un Napoli vincente nonostante i tanti impegni. Al momento, con un calendario così fitto, conta solo il risultato. Non riesco a capire tutta questa urgenza di andare sul mercato: Anguissa potrebbe tornare prima del previsto, e finora abbiamo sopperito alla sua assenza egregiamente. Non vedo perché cedere Lucca, non sapendo neanche quando tornerà Lukaku, che non credo sarà arruolabile prima di fine gennaio, inizio febbraio. Lucca può giocare diverse partite: escludo non possa giocare contro squadre più abbordabili, ha qualità importanti.

Si potrebbe lavorare su un esterno difensivo, visto che Mazzocchi quest’anno non è stato mai preso realmente in considerazione ma anche qui io non toccherei nulla. Chi arriva a metà gennaio dovrebbe essere immediatamente pronto, adatto al gioco di Conte ma al momento il Napoli non può spendere sul mercato. Lukaku tornerà a giocare ma in perfetta forma per me lo rivedremo il prossimo anno, esattamente come De Bruyne. Si tratta di infortuni molto seri, e si parla di giocatori con una struttura fisica importante. Con un Hojlund in questa forma, le gerarchie in attacco sono cambiate. Potenza fisica, verticalità, stacco di testa lo rendono indispensabile per questo Napoli”.