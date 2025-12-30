Giordano esalta Hojlund: "Destinato ad affiancare Haaland, segna in tutti i modi!"

Antonio Giordano, firma de La Gazzetta dello Sport, ha elogiato Hojlund a Canale 8: "Hojlund ha una forma di normalizzazione caratteriale che asseconda anche la natura stessa della squadra. Forse Osimhen ha altro, ma sono due centravanti grandissimi. Hojlund è destinato ad affiancare Haaland. Ha dimostrato di saper segnare in tutti i moduli. Se vai a vedere i gol, quelli con lo Sporting appartengono a un calcio quasi danzato. Poi però senza De Bruyne ha dovuto imparare altro e prima ha fatto come Lukaku e poi come Haaland".