Marolda: "Parole di Conte offensive per la squadra, per il club e anche per lui!"
Nel corso de ‘Il Bello del Calcio’ su Televomero, il giornalista Ciccio Marolda ha commentato le parole di Antonio Conte nel post Cremonese-Napoli: “Il Napoli non è pronto per comandare? Però ha vinto lo scudetto con Spalletti, ha vinto un altro scudetto quest’anno e ha vinto la Supercoppa italiana, è secondo in classifica. Le parole di Conte le trovo offensive per la squadra, per il club e anche per lui! Perché lui è molto più bravo di quello che dice".
