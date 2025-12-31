Biasin bacchetta Conte: "Napoli a livello delle Big, acquisto di Hojlund lo dimostra"
"Napoli e il messaggio nascosto di Rasmus Hojlund". Questo è il titolo di Fabrizio Biasin, nel suo editoriale per Tuttomercatoweb, in cui prova a ribattere alle parole di Antonio Conte sul gap esistente tra Napoli e Milan, Inter e Juventus: "Rasmus Hojlund è forte. E fin qui ce ne siamo accorti tutti. Ma è soprattutto il simbolo del 2025 targato Napoli.
E voi direte: “E McTominay? E Conte?”. E avete ragione. Ma il danese rappresenta meglio di chiunque altro lo spirito e le intenzioni di De Laurentiis: Lukaku si fa male, tocca trovare un’alternativa, il club prende la migliore cacciando decine di milioni. Napoli è diventata grande e sì, è già di gran lunga al livello di Inter, Juve e Milan. Altroché se lo è.
Editore: TC&C SRL - Testata giornalistica
aut. Tribunale Napoli n. 4 del 12/02/2020
Iscritto al Registro Operatori
di Comunicazione al n. 18246
Direttore editoriale: Antonio Gaito
Direttore responsabile: Francesco Molaro
