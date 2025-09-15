Hojlund subito titolare, Romano svela: "Ecco cosa ha colpito Conte in particolare"

Fabrizio Romano, sul proprio canale YouTube, ha raccontato alcuni retroscena legati all’arrivo di Rasmus Hojlund al Napoli. L’attaccante danese, reduce da un’esperienza complicata al Manchester United, ha iniziato la sua avventura in azzurro con entusiasmo e il club partenopeo non potrebbe essere più soddisfatto.

Secondo il noto giornalista, Hojlund ha ritrovato il sorriso e si è calato immediatamente nella nuova realtà, mostrando grande disponibilità al lavoro e un atteggiamento impeccabile sia in allenamento che nello spogliatoio. “A Napoli lo descrivono come un professionista straordinario – ha spiegato Romano – e Conte è rimasto colpito dalla sua mentalità. Ha giocato subito perché in allenamento ha dimostrato di meritarselo”.