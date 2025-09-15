Helveg: "Avevo dubbi su Hojlund dopo Manchester, già me li ha tolti! Napoli spettacolare"

Oggi alle 16:40Le Interviste
di Pierpaolo Matrone

Thomas Helveg, ex calciatore, ha parlato ai microfoni di Kiss Kiss Napoli nel corso di Radio Goal: “Ho avuto qualche dubbio su Hojlund dopo l’anno a Manchester, ma appena ho visto il gol contro la Fiorentina sono stato felice per lui. Ha fatto 75 minuti di alto livello con la Fiorentina.

Il Napoli è un grande spettacolo. Il Machester City è forte e con lo Uniited ha fatto una bella partita, ma il Napoli è partito alla grande, credo che possa fare risultato”.