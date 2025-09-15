Hojlund 'studente modello': ha memorizzato i movimenti di Conte in 48 ore

In 48 ore Rasmus Hojlund ha conquistato Antonio Conte. Questo è quanto si legge sull'edizione odierna del Corriere della Sera sull'attaccante: "Occhi grandi, azzurri e furbi. Hojlund si concede un pizzico di ironia sui social dopo il gol al debutto con la maglia del Napoli («il primo giorno al nuovo lavoro non mi ha deluso»). Il danese, 23 anni a febbraio, fino a ieri «riserva» dello United, che due stagioni fa non aveva badato a spese – 75 milioni per strapparlo all’Atalanta – diventa, sotto la guida di Antonio Conte, l’uomo giusto al posto giusto, il bomber europeo pronto all’uso, apriscatole e volto copertina in Champions giovedì contro il City.

Profondità, atletismo, capacità di difendere la palla, senso del gol e una buona dose di allegria contagiosa che non guasta: i movimenti chiesti da Conte li ha memorizzati nel giro di 48 ore. De Laurentiis ha dovuto «promettere» 50 milioni allo United per assicurarselo (c’è l’obbligo di riscatto), all’indomani dell’infortunio di Lukaku".