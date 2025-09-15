Pazzini non ha dubbi: "Napoli la più forte! E poi ha una fame..."

Giampaolo Pazzini, ex attaccante, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sull e reti Mediaset: "Juventus? Partire così crea entusiasmo, lavori meglio, anche se le 3 vittorie non sono del tutto convincenti ti danno autostima per lavorare meglio e guadi tutto con più ottimismo. Ha giocato con umiltà, il difetto è che dopo l'1-0 ed il 2-1 s'è tirata troppo in basso, poi è stato dura portare a termine il risultato. Napoli? E' la più forte, ma hanno soprattutto una fame…"

