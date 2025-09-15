Sky, Bergomi: “Napoli e Juve le favorite! Vi dico le novità di Conte…”

La storica bandiera dell'Inter Giuseppe Bergomi, oggi opinionista tv e commentatore, è intervenuto nel corso di Sky Calcio Club parlando di questo avvio di stagione di Serie A indicando il Napoli e la Juventus come favorite per la vittoria dello Scudetto. Di seguito le sue dichiarazioni: "Potevo dirtelo anche dopo la prima o la seconda, Napoli e Juventus erano già nella mia testa ed il Napoli a Firenze mi ha fatto vedere delle cose che fanno capire ancora di più che è veramente forte.

Certo la Fiorentina ha sbagliato l’approccio. Ma il Napoli prima si difendeva dopo il vantaggio, ma a Firenze è andata uomo su uomo come mai con Conte e Lobotka addirittura su Fagioli e dietro accetta l’uno contro uno. Poi palleggiano nello stretto, sono tutti lì e così possono riaggredire. Poi il Milan con gli ultimi colpi ha alzato qualità e fisicità ed ha una sola competizione, Inter e Roma poi e forse sbaglio sulla Roma ma voglio metterla”.