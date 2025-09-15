Man City, Doku verso il Napoli: "Sarà strano ritrovare De Bruyne, ma non avremo pietà"

Jeremy Doku, attaccante del Manchester City, ha rilasciato alcune dichiarazioni dopo il derby vinto contro il Manchester United, parlando anche di altri temi tra cui il prossimo avversario in Champions League, il Napoli del suo ex compagno e connazionale Kevin De Bruyne. Di seguito le sue dichiarazioni: "Sarà un po’ strano giocare contro De Bruyne, una settimana fa ero con lui in nazionale. Penso che sarà felice di tornare a casa! Alla fine dei conti non avremo pietà, vogliamo vincere ogni partita!

A volte la pausa per le nazionali arriva al momento giusto: questa è sembrata una ripartenza, come se ricominciassimo da capo, ci siamo lasciati alle spalle ciò che era successo. Adesso andiamo partita per partita: eravamo concentrati solo su questa gara, volevamo vincere questa, poi penseremo alla prossima e a quella dopo ancora. È quello che abbiamo fatto nelle stagioni precedenti e continueremo a fare così anche d’ora in avanti!".