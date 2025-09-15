Sabatini: "Il Napoli è forte e gioca con l'umiltà di chi è debole, è impressionante!"

Sandro Sabatini, giornalista, è intervenuto nel corso di 'Pressing', trasmissione in onda sulle reti Mediaset, per parlare anche del successo del Napoli contro la Fiorentina: "Il Napoli è la più forte e gioca con l'umiltà come se fosse squadra una debole, è impressionante. La Fiorentina sembrava facesse un favore a giocare, io stravedo per Fagioli che faceva sempre quei passaggi lì.

